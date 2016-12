Lutto nella musica: è morto George Michael

Musica in lutto ancora una volta quest'anno, ieri è morto a soli 53 anni George Michael. Non è chiara la causa del decesso avvenuto nell'abitazione inglese del musicista. Il manager ha parlato di insufficienza cardiaca; la polizia di ragione inspiegata ma non sospetta; la famiglia afferma che è passato serenamente a miglior vita. Diventato famoso negli anni '80 col duo 'Wham!', Michael ha avuto grande successo come solista vendendo oltre 100 milioni di album nel mondo.