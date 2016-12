Morto nella notte 34enne ospite della comunità di San Patrignano

Da prima ispezione decesso per cause naturali

Un 34enne originario di Prato è morto durante la notte nella sua stanza nella comunità di San Patrignano, dove era ospitato dal mese di aprile. Ad accorgersi del decesso sono stati i compagni di stanza, oggi intorno alle 6, non vedendolo risvegliarsi. Quando ieri sera si è coricato stava bene e gli stessi compagni di stanza hanno riferito di averlo sentito russare.



Il pm di turno ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte, anche se da una prima ispezione sembrerebbe un decesso per cause naturali. Il medico della comunità, il dottor Antonio Boschini, riferisce che "l'uomo non soffriva di alcuna patologia. Abbiamo già informato la famiglia a cui va l'abbraccio mio e dell'intera comunità". L'esame autoptico dovrebbe essere eseguito domani.



