Botti di Capodanno: calano gli incidenti, ma aumentano i minori feriti

I festeggiamenti per il Capodanno fanno registrare, come nei due anni precedenti, una diminuzione degli incidenti per i botti. In particolare, fa sapere la Polizia, non si registrano episodi mortali (non se ne verificano dal 2013) e il numero dei feriti, 184 (di cui 44 ricoverati), è in calo rispetto ai 190 dello scorso anno. In crescita invece i ferimenti dovuti all'uso delle armi da fuoco (6 rispetto ai 3 dell'anno scorso). Aumenta anche il numero dei minori feriti, 48 rispetto ai 38 dell'anno scorso. A Cagliari proprio allo scadere della mezzanotte è stata registrata la prima nascita in Italia nel 2017: è una bimba.