Capodanno amaro: furto in appartamento a Dogana

Si deve registrare un altro furto a Dogana, in via Stefano Galletti. I proprietari, rientrando a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno, hanno ritrovato una finestra forzata e le stanze in disordine. Questa mattina la Gendarmeria ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione. Da una sommaria valutazione, pare sia stata rubata una catenina d'oro e un tagliacarta in argento.