Rimini, 27enne si ustiona il volto con un fuoco d'artificio

Ha acceso un fuoco d'artificio, ma ha tenuto il volto troppo vicino alla traiettoria. Risultato, l'ustione di buona parte del volto. È accaduto ieri ad un ventisettenne di Rimini che è stato poi ricoverato in pronto soccorso per ustioni di secondo grado, ma non dovrebbe avere conseguenze permanenti.



Per il resto, in tutti i pronto soccorso e pronto intervento della provincia di Rimini la notte è stata laboriosa ma non sono state affrontate emergenze particolari: tra gli ospedali di Rimini, Riccione, Cattolica e Santarcangelo c'è stata una sessantina di accessi per intossicati da alcol o droghe, ma nessun caso di overdose o coma etilico.