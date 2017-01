San Marino: forze dell'ordine alla ricerca di uno scomparso, ma era un falso allarme

Un falso allarme quello che ieri ha visto mobilitate per ore le forze dell'ordine, impegnate sulle tracce di un presunto scomparso nella zona di Santa Mustiola, tra il cimitero di Montalbo e il Sacello del Santo. Una segnalazione alla Gendarmeria ha fatto scattare, anche in assenza di una precisa denuncia, il dispositivo di ricerca, sotto il coordinamento della Gendarmeria e il supporto della Polizia Civile e della Guardia Ecologica. L'allarme è arrivato nel pomeriggio, attorno alle 16.30, e le ricerche si sono protratte fino a oltre le 21. L'intera area è stata passata al setaccio, anche grazie all'utilizzo di strumentazione apposita per rilevazioni in orario notturno.