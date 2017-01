Strage Istanbul: ISIS rivendica la carneficina al "Reina"

Il sedicente Stato Islamico ha rivendicato in un comunicato, tramite la sua agenzia di stampa Amaq, l'attentato al “Reina”: il nightclub di Istanbul dove, nella notte di Capodanno, 39 persone sono state uccise a sangue freddo – a colpi di fucile d'assalto – da uno o più terroristi. Nel comunicato, diffuso per la prima volta oltre che in arabo anche in turco, il Califfato ha definito l'attentatore “un soldato eroico” che “ha colpito uno dei più famosi nightclub dove i cristiani celebrano la loro festività apostata”. DAESH, riferendosi al conflitto in Siria, avverte che “il governo di Ankara dovrebbe sapere che il sangue dei musulmani, uccisi dai suoi aerei e dalla sua artiglieria, provocherà un fuoco nella sua casa per volere di Dio”. Prosegue intanto la caccia all'uomo per catturare il killer, forse originario dell'Asia centrale. Nella discoteca si trovava anche un gruppo di giovani italiani: tre modenesi, un palermitano ed una ragazza bresciana. Si sono salvati buttandosi a terra, riuscendo a cavarsela solo con qualche escoriazione.