Falconara: investimento mortale sulla linea ferroviaria

Investimento mortale questa notte, alle 4.45, lungo la linea ferroviaria adriatica nei pressi della stazione di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, dove una donna di 49 anni è stata travolta da un treno in transito. Si pensa ad un gesto estremo. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per circa due ore, poi è ripreso su un unico binario e ora è stato ripristinato del tutto. Sul posto la Polfer.