Incidente a Savignano: investite due donne sull'attraversamento ciclabile

Brutto incidente nel pomeriggio, nei pressi dell'Iper di Savignano in via Cagnona. Due donne stavano transitando a piedi su un attraversamento ciclabile quando sono state investite da un'auto, una Fiat A16 che procedeva in direzione mare-monte. Un impatto violento: la più grave delle due signore, una 72enne, è stata colpita dal mezzo, riportando fratture al femore e ad un braccio, mentre per l'altra signora, sui 60 anni, lesioni meno serie nonostante sia stata trascinata per alcuni metri dall'auto. Entrambe sono state trasportate in codice rosso in ospedale, la prima al Bufalini di Cesena, l'altra invece all'Infermi di Rimini. Non sono comunque in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale di San Mauro Pascoli.