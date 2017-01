Mps, inchiesta 'banda 5%' tocca San Marino: sequestro per 20 mln di prodotti finanziari in vari Paesi

Prodotti finanziari, per lo più su conti esteri, per un ammontare di oltre 20 milioni di euro, sono stati sequestrati a Gian Luca Baldassarri, ex capo area finanza di Mps, e al suo ex vice Alessandro Toccafondi, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Siena sulla cosiddetta 'banda del 5%', nata da una costola delle indagini sulla banca senese e per la quale i due, insieme ad altri, sono indagati per associazione a delinquere transnazionale. In base a quanto appreso i sequestri, eseguiti dal nucleo di polizia valutaria della guardia di finanza tra Natale e la fine dell'anno, sono stati richiesti dalla procura di Siena in attuazione delle nuove normative antimafia e per una presunta 'pericolosità fiscale' dei due indagati. I prodotti finanziari all'estero sono stati sequestrati a seguito di rogatorie internazionali in Lussemburgo, San Marino, Singapore, Gran Bretagna e Svizzera.