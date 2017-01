San Marino: un fulmine colpisce la Prima Torre, disposta la chiusura

La Direzione degli Istituti Culturali, su disposizione della Protezione Civile, ha ordinato la chiusura della prima Torre, per i danni legati ai fulmini caduti in mattinata. Pare infatti che una saetta abbia colpito la Guaita mettendo fuori uso l'impianto elettrico.

Sono tuttora in corso verifiche, da parte del Servizio tecnologico dell'AASS, anche alle altre torri. Al momento non si sa quando verrà riaperta al pubblico.

Gli unici ponti radio ancora attivi sono quelli dei radioamatori, utilizzati in ambito di Protezione Civile.