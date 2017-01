Firenze: morto senzatetto per assideramento

Un uomo di 48 anni, di origine polacca, senza fissa dimora, è morto la notte scorsa nei giardini del lungarno Santarosa a Firenze.

Secondo i primi accertamenti, sarebbe morto per assideramento, a causa del freddo intenso della notte. In base alle prime informazioni raccolte dai carabinieri, l'uomo avrebbe avuto anche problemi di salute

L'uomo, trovato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme, non aveva documenti, ma sarebbe stato riconosciuto da un altro senza fissa dimora. La salma è stata trasportata a medicina legale.