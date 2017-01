Maltempo: emergenza neve. Situazione difficile anche nelle zone terremotate

Umbria sotto zero per l'ondata di gelo che sta facendo registrare temperature particolarmente basse nella Valnerina colpita dal sisma. Registrati infatti meno 16 gradi a Castelluccio di Norcia e Forca Canapine, mentre a Cascia si è arrivati a meno 14. E' andata un po' meglio a Norcia dove il termometro ha registrato meno 9. Le temperature, rilevate dal centro funzionale della Protezione civile, rimarranno sotto lo zero durante l'intera giornata. Anche nella valle umbra e quindi in zone pianeggianti sarà un sabato all'insegna del grande freddo. I venti, secondo le previsioni, continuano ad essere forti in particolare sulle zone della Valnerina, anche se in attenuazione.

Domani nella Chiesa San Lorenzo a Paggese sarà celebrata una messa, presenti il vescovo di Ascoli, monsignor Giovanni D'Ercole e il sindaco Sante Stangoni. Al termine, l'incontro per fare il punto della situazione e una raccolta fondi tra gli agricoltori per le scuole del comune acquasantano. "Una Giornata che cade in un momento difficile per questo territorio, dove la neve ha aggravato l'emergenza. Si deve poter garantire l'arrivo dei moduli abitativi e delle stalle e far ripartire l'economia dei territori terremotati'' sottolineano il presidente della Coldiretti Ascoli Fermo, Paolo Mazzoni, e il direttore Alessandro Visotti.

Grandi disagi in Abruzzo, dopo la forte nevicata che ha colpito la città di Chieti, soprattutto nella notte appena trascorsa. Il sindaco Umberto Di Primio ha deciso di adottare un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e l'Università, fino al prossimo 11 gennaio compreso. Il primo cittadino ne ha dato notizia sul suo profilo Facebook. "Diffido chiunque non ne abbia necessità e chi non è assolutamente attrezzato ad uscire. (...) La incessante nevicata sta mettendo a dura prova tutti, persone e mezzi, ma nessuno si è tirato indietro".

Mezzi pubblici gratuiti oggi a Pescara per l'emergenza ghiaccio sulla base di un accordo tra l'Amministrazione Comunale e la TUA (Società Unica Abruzzese di Trasporto) per limitare l'uso delle automobili. Una misura, fa sapere l'Amministrazione Comunale, voluta dall'Ente, e proposta a TUA in forma di compartecipazione per la copertura dei costi, per via delle temperature che si prevedono bassissime anche per la giornata di oggi e che rendono ghiacciato il fondo stradale e rischiosa la circolazione. Nel frattempo, con un'ordinanza, il sindaco ha sospeso le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della città per lunedì 9 gennaio.