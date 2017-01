Notte di gelo a San Marino, mezzi spargisale in azione

Le temperature sono arrivate a -6 gradi

Nella notte a San Marino la colonnina di mercurio è scesa a -6 gradi. I mezzi spargisale sono usciti tra ieri ed oggi ed hanno proseguito il servizio anche questa mattina, per evitare rischi alla viabilità. Per il momento l'ondata di gelo non ha fatto registrare particolari criticità; il maltempo ha causato la caduta di cavi, ed uno ieri sera ha provocato un blackout che ha lasciato al buio per un'ora una buona metà delle abitazioni di Chiesanuova. La fase di attenzione della Protezione Civile dell'Emilia Romagna per 'temperature estreme' proseguirà fino alla giornata di domani. Anche in Riviera la discesa di una massa artica ha determinato il brusco calo delle temperature, arrivate a -8 gradi nelle zone dell'entroterra ed in pianura. Un po' tutta l'Italia è nella morsa del gelo: dopo il clochard morto ieri ad Avellino, un uomo di 48 anni, di origine polacca, senza fissa dimora, è morto la notte scorsa a Firenze. Neve anche al sud: a Bari, Lecce ed in altri comuni del Salento. Per la Basilicata è stata una notte di gelo, con temperature scese sotto i -10 gradi. Neve e freddo anche nelle zone di Marche ed Umbria devastate dal sisma di agosto ed ottobre. Imbiancata la cima del Vesuvio.