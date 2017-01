Gerusalemme: con camion travolge gruppo di soldati israeliani. 4 morti. Ucciso l'attentatore

Tensione alle stelle a Gerusalemme, dopo un attentato contro dei soldati israeliani che ha provocato almeno 4 morti e 15 feriti. Un camion ha travolto il gruppo ad una fermata di autobus nei pressi della passeggiata di Armon Hanatziv, e dopo averli investiti il conducente ha ingranato la marcia indietro ed è ripassato su di loro. L'attentatore é stato ucciso. Hamas, da Gaza, ha espresso il suo plauso per l'attacco. Il portavoce del movimento islamico Hazzem Qassem, sulla sua pagina Facebook ha scritto che “le continue operazioni in Cisgiordania e a Gerusalemme est provano che l'Intifada di Gerusalemme non è un evento isolato, ma piuttosto una decisione del popolo palestinese di ribellarsi finché non otterrà la sua libertà e liberazione dall'occupazione”. Le Brigate Qassam, ala militare di Hamas, hanno fatto sapere che l'autore dell'attacco di oggi, Fadi al-Qanbar, “era stato rilasciato dalle prigioni israeliane”.