Attacchi terroristici in serie nelle ultime ore in Medio Oriente

Dalla Siria ad Israele passando per l'Egitto

Una escalation di violenza senza soluzione di continuità in Medio Oriente. Il maggiore giacimento di gas naturale siriano, nella regione centrale del Paese, è stato fatto esplodere nelle ultime ore dall'Isis. L'ultimo di una serie di attentati: sangue ieri alle porte di Damasco dove un'autobomba ha provocato almeno 5 morti.

Il presidente siriano Bashar al-Assad – riporta il quotidiano britannico The Independent – avrebbe dichiarato che il suo governo è pronto a trattare "su tutto" durante i previsti negoziati di pace in Kazakhstan, sottolineando però che non è ancora chiaro chi rappresenterà l'opposizione e che non c'è ancora una data.

E' salito ad almeno nove invece il numero dei morti nell'attacco di questa mattina, con un camion della spazzatura imbottito di esplosivo, contro un checkpoint ad al-Arish, una città nel nord del Sinai. Almeno 10 i feriti. Intanto la polizia israeliana ha arrestato nove persone a Gerusalemme est in seguito all'attentato compiuto ieri da un camionista palestinese che ha investito un gruppo di militari, uccidendone 4 tutti sui 20 anni, per essere poi ucciso a sua volta. Fra gli arrestati, ha precisato una portavoce della polizia, figurano cinque congiunti dell'attentatore, il 28enne Fadi al-Qanbar, che secondo le autorità era un sostenitore dello Stato islamico.