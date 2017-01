Riciclaggio attraverso Fincapital, nuova udienza

La prossima il 6 marzo

Tornato in aula il processo a carico di Livio Bacciocchi, che insieme ad Oriano Zonzini, Gianluigi Reggini ed Arianna Annarella deve rispondere del riciclaggio di denaro di provenienza illecita – attraverso Fincapital- appartenenti al commercialista napoletano Luigi Di Fenza. La somma si aggira attorno ai 665 mila euro, ritenuti frutto di frode fiscale. Oggi gli imputati erano tutti presenti in aula, compreso Livio Bacciocchi, che deve scontare in carcere la condanna per la nota vicenda 'delle mazzette nei cantieri'. Si tratta del filone riciclaggio di un procedimento penale da cui, che per via del rischio prescrizione, è stato stralciato il filone truffa allo Stato per rimborsi monofase non dovuti, che ha visto due mesi fa la condanna a 2 anni e 3 mesi per Arianna Annarella e Maria Teresa Vasconi. Oggi è stato ascoltato tra gli altri il vicedirettore Aif Nicola Muccioli. Prossima udienza il 6 marzo.