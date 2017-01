Incendio in abitazione a Poggio Torriana: solo tanta paura

Tanta paura, ma nessun ferito per un violento incendio che è scoppiato la scorsa notte in un'abitazione di Poggio Torriana. A darne notizia il sito riminitoday.it. A quando riporta il sito di news l'incendio è stato causato dall'intenso calore sprigionato da una stufa caricata al massimo prima di andare a letto da alcuni residenti di via Roma. Una canna fumaria ha preso fuoco e le scintille fuoriuscite dal camino sono finite su una legnaia esterna all'abitazione che, a sua volta, si è incendiata. Le autobotti e i vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme.