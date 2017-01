Ferrara, coniugi uccisi in casa: fermati il figlio 16enne ed un amico

Svolta nella notte nel delitto di due coniugi di 59 e 45 anni, massacrati nella loro villetta a colpi in testa e avvolti in sacchi di plastica. Dopo una notte di interrogatori, fermati il figlio 16enne della coppia ed un suo amico poco più grande. Emerse contraddizioni e incongruenze nei loro racconti. Era stato lo stesso figlio a dare l'allarme. Gli interrogatori hanno portato i militari al luogo - un corso d'acqua - dove recuperare l' ascia con cui sono stati massacrati i coniugi e i vestiti sporchi di sangue dei due ragazzi. Il movente non sarebbe economico, ma dettato dai forti contrasti.