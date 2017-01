Polizia italiana e tedesca bloccano traffico internazionale di migranti, 2 arresti tra Italia e Germania

Gestivano un traffico internazionale di migranti, ma la loro organizzazione è stata sgominata dalla polizia italiana e da quella tedesca. L'operazione - coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona insieme alla Procura di Hof-Baviera – ha portato all'arresto di due cittadini pachistani.



Il primo, 30 anni, considerato il capo, è un operaio residente a Macerata; l'altro in Germania. Altri quattro connazionali sono stati perquisiti e denunciati a piede libero, nei territori di entrambi i Paesi. Avrebbero favorito l'immigrazione clandestina dal Pakistan sfruttando la “rotta balcanica”, con partenza dalla Turchia e arrivo in Germania, oppure transito per l'Italia con destinazione Francia.



Dalle indagini, cominciate lo scorso aprile, è emerso che i migranti - diverse decine - dovevano sborsare tra i 3mila e gli 8mila e 500 euro per il viaggio e che l'organizzazione pagava le guardie di frontiera. Non ci sarebbero legami con il terrorismo.



mt