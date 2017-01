Sfregiata con l'acido: attesa in mattinata la convalida dell'arresto per l'ex ragazzo

Sfregiata con l'acido dal suo ex compagno: una riminese di 28 anni, Gessica Notaro, Miss Romagna nel 2007, è ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena anche se c'è ottimismo che possa non perdere la vista. La donna è stata aggredita martedì sera dall'ex, originario di Capo Verde, rintracciato ieri mattina

dalla Polizia di Stato. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri. In agosto l'uomo si era reso autore di altri maltrattamenti e a suo carico era stato aperto un fascicolo sfociato in un provvedimento di ammonimento del questore di Rimini Maurizio Improta. "Ancora violenze contro una donna - ha commentato la patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani - e in un modo tra i più spregevoli".

Nei confronti del giovane, Jorge Edson Tavares, è stato successivamente disposto il fermo di polizia giudiziaria. Nel tardo pomeriggio è uscito sotto scorta dagli uffici della questura di Rimini e la convalida dell'arresto è attesa questa mattina. Tavares, sentito dagli investigatori, ha provato a negare la sua responsabilità, ma le forze dell'ordine hanno ricostruito in ogni aspetto la vicenda e non ci sarebbero dubbi. È stata fra l'altro la stessa vittima a fare il nome del responsabile ai soccorritori.