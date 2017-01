Bilancio 2016 Gendarmeria: in calo i furti

Un risultato – segnala il Comandante Faraone - frutto della prevenzione e del controllo rafforzato sul territorio, nonché della collaborazione con le Forze di Polizia dei territori vicini

Controlli rafforzati, servizi mirati di prevenzione e repressione del fenomeno che maggiormente solleva l'allarme sociale, quello dei furti nelle abitazioni, che – dai dati – risultano in calo rispetto agli anni precedenti; più che dimezzati rispetto al 2015. Parte da qui il Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone, nel fornire le coordinate della attività del 2016 del Corpo. Calano le denunce per furti e danneggiamenti. Sono 40 i furti consumati in appartamento (erano 82 nel 2015), 13 i tentativi rispetto ai 38 dell'anno precedente. 30 episodi riguardano i veicoli, rispetto ai 76 del 2015. In calo anche le rapine: 1 consumata, 2 tentate.

Un solo dato in controtendenza: crescono i furti in attività commerciali, industriali e artigianali: 61 rispetto ai 50.

Non solo controlli stringenti, in evidenza la collaborazione, quella con gli altri Corpi della Repubblica, quella sempre più proficua con le Forze di Polizia delle province confinanti – Rimini e Pesaro, favorita anche dalle intese siglate dagli organismi di cooperazione internazionale delle due Repubbliche.

Nel bilancio 2016 la fotografia di una ampia gamma di attività: prevenzione e controllo, articolate nell'anno in 1600 posti di blocco, 1965 pattuglie in territorio, 5 posti di blocco straordinari, identificando quasi 6000 persone (5924).

Dettagliata l'attività investigativa: 62 denunce, per reati che vanno dalla truffa alla detenzione e uso di stupefacenti. Dei 9 arresti o fermi, sono 3 i provvedimenti restrittivi per reati quali il concorso in riciclaggio o la truffa. 15 persone in carcere nell'anno, di cui 4 sammarinesi.

Dalla Gendarmeria anche il resoconto dell'attività di natura amministrativa e ricordata l'opera di monitoraggio del territorio del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria per la prevenzione della minaccia terroristica.