Maltempo: arriva la neve sul Titano, record chiamate in E.R. al 118 per traumi da gelicidio

Picco di chiamate al 118, +550% in quattro province dell'Emilia dalle 7 alle 10 del mattino, per traumi legati al 'gelicidio' delle gocce di pioggia, che si congelano rapidamente arrivando al suolo, dove la temperatura è scesa sotto lo zero. Intanto la neve è giunta nei castelli più alti della Repubblica. Pochi centimetri in città con poche segnalazioni alla Polizia Civile di auto che hanno slittato appoggiandosi ai muri di via Piana. Ma il problema più grave resta quello del ghiaccio. Dalle 17.30 sono in azione i mezzi spargisale per l'abbassamento della temperatura e soprattutto il rischio di gelate lungo la Sottomontana. Difficoltà al traffico con macchine ferme sono state segnalate a Fiorentino, dove un automobilista ha messo le catene in piena via Impetrata, creando una coda e in salita sulla superstrada a Borgo Maggiore, in concomitanza con l'uscita dal lavoro.