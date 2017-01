Maltempo: in E-R oltre 1.200 contatori rotti in una settimana

Oltre 1.200 contatori, di cui 900 nel Bolognese, si sono rotti nell'ultima settimana a causa del freddo. Lo comunica Hera che sta lavorando a pieno organico per far fronte all'emergenza. Per dare un'idea dell'entità della situazione, nel mese di gennaio dell'anno scorso le segnalazioni pervenute ad Hera per problemi al contatore sono state poco più di 300 su tutto il territorio, di cui circa una settantina per contatore rotto. Il gelo, intanto, ha reso scivolosi molte strade e molti marciapiedi, sia nelle città, sia fuori. I mezzi spargisale sono in azione, ma è ovunque raccomandata la massima prudenza.