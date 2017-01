Sfregiata con l'acido: interrogatorio di convalida per il presunto aggressore

Questa mattina Jorge Edson Tavares il presunto responsabile dell'aggressione a Gessica Notaro, sfregiata martedì sera con l'acido è stato ascoltato dal gip per l'interrogatorio di convalida al termine del quale il giudice stabilirà se il 29enne capoverdiano dovrà restare in carcere. Intanto notte tranquilla per la 28enne riminese che si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena: le sue condizioni sono in leggero miglioramento. I medici non si sbilanciano ancora sul recupero della vista, in particolare ad un occhio che ha subito lesioni più serie. Dal profilo facebook della ragazza, l'amico e produttore Mauro Catalini, con lei in ospedale, scrive per volere di Gessica un post di ringraziamento per le centinaia di messaggi ricevuti e per il grande agìffetto dimostrato da quanti la conoscono e non: "Questo affetto - scrive Catalini - le serve per trovare la forza di andare avanti!"