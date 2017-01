Gendarmeria: nel 2016 controllati 2.025 stranieri

Rilasciati 910 certificati di residenza effettiva; 156 carte di residenza; 348 permessi di convivenza

Ieri vi abbiamo dato conto dei risultati del 2016 della Gendarmeria, nel contrasto della criminalità, ma le forze dell'ordine sono impegnate anche in attività di tipo amministrativo. Rilasciati 910 certificati di residenza effettiva, 156 carte di residenza, 348 permessi di convivenza. Eseguiti 2.025 controlli nei confronti di stranieri che si trovavano in territorio, in particolare per ragioni di lavoro.

Poi il capitolo armi: 814 sono state dichiarate - per acquisto, cessione o possesso – tra cittadini sammarinesi; 77 i nulla osta per l'acquisto di armi da parte di residenti stranieri; 786 le richieste di nulla osta per l'acquisto di armi da parte di non residenti.