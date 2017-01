Maltempo: Italia paralizzata dal ghiaccio, situazione sotto controllo sul Titano

Nuova ondata di gelo artico sull'Italia. Oltre alle temperature rigide, da ieri in quasi tutto il nord sono riprese le nevicate, anche sulle Dolomiti. Il ghiaccio sta mettendo a dura prova la viabilità di gran parte della Lombardia e di Milano in particolare. Fermi tutti i collegamenti per Ischia, mentre la Protezione Civile ha emesso per oggi un'allerta gialla per piogge al Centro Sud. Sul Titano oggi è tregua dopo la neve di ieri nei castelli più alti, pochi centimetri, ma la vera emergenza è stato il ghiaccio, con i mezzi spargisale intervenuti in serata per mettere in sicurezza le strade. All'alba cielo sereno e termometro vicino allo zero termico. La situazione sulle strade è normale, nessuna criticità segnalata dalla Polizia Civile, anche se nel castello di Città sono presenti tratti ghiacciati per cui si raccomanda prudenza. E' stato solo un anticipo perché da domani tornerà la neve al Centro-Sud.



Questi i consigli per prepararsi alla neve del primo cittadino di Uboldo, in Lombardia. Un post che ha fatto il giro dei social