Meteo: tra San Marino e Rimini disagi per maltempo, tubi congelati e solidarietà verso i senzatetto

Per Arpa domani precipitazioni deboli. Il grosso tra lunedì e martedì

La nevicata di ieri sul Titano ha provocato qualche lieve disagio alla viabilità, in particolare a causa del ghiaccio formatosi sul manto stradale. Questa mattina il sole è tornato a splendere, offrendo una tregua al maltempo, e la circolazione stradale è tornata alla normalità. Il servizio rotta neve dell'Azienda di Produzione è comunque allertato per affrontare situazioni di emergenza che si dovessero verificare nei prossimi giorni. Nell'ipotesi di nevicate straordinarie si attiverà anche la protezione civile. L'ultimo bollettino, in vigore fino a domani, prevedeva allerta neve per domenica, fino a 20 centimetri.



Il freddo di questi giorni ha portato anche a problemi con tubazioni e contatori dell'acqua. Negli ultimi sette giorni i centralini Hera hanno ricevuto oltre 2 mila e 500 chiamate, soprattutto per rotture a causa del gelo. La provincia più colpita è quella Bolognese. Nel Riminese situazione migliore, anche se le segnalazioni sono state più di 160. In caso di contatori esterni o in locali non riscaldati, si consiglia di lasciare che dal rubinetto esca un filo d'acqua. Basta una piccola quantità.



Nel frattempo, a Rimini, mezzi spazzaneve e spargisale pronti e dimostrazioni di solidarietà verso chi è in difficoltà. Quasi 200 posti letto sono occupati da senza tetto. Protezione civile e vigili del fuoco sono organizzati per raggiungere e trasportare gli anziani se le nevicate saranno intense. E per le vie della città si offrono sostegno, pasti caldi e supporto medico.



Mauro Torresi



Nel video, le previsioni meteo di Alessandro Donati (Arpa Emilia Romagna)