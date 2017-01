Sfregiata con acido: giudice si riserva, Tavares resta dentro, migliora Gessica

Migliorano le condizioni di Gessica Notaro, la 28enne riminese sfregiata con l'acido nella serata di martedì dall'ex fidanzato Jorge Edson Tavares, che continua a negare la propria responsabilità. La giovane si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Per quanto riguarda i problemi alla vista, un occhio non ha subito lesioni importanti, mentre sull'altro i medici non si sbilanciano: bisogna aspettare ancora qualche giorno per stabilire i danni. A Rimini, lunedì dalle 18.30, presidio promosso dal Comune e dal Centro antiviolenza Rompi il Silenzio. 'E' per te Gessica' il nome dato all'iniziativa. "Un momento comune, aperto a tutta la cittadinanza - spiega l'Amministrazione cittadina - perché la violenza contro le donne, che si nutre di indifferenza e di rassegnazione, non deve passare sotto silenzio, perché la ferita di Gessica è una ferita all'intera collettività riminese". Jorge Edson Tavares resta in carcere. Il gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini si è riservato la decisione sull'arresto, ma intanto resta in cella il 29enne originario di Capo Verde accusato di lesioni aggravate per aver sfregiato con l'acido la sua ex fidanzata, la 28enne riminese Gessica Notaro. L'uomo, difeso dall'avvocato Andrea Tura, ha continuato a negare la sua responsabilità, confermando al giudice la versione secondo cui, la sera dell'aggressione, si sarebbe trovato a Cattolica in compagnia di un'altra donna. Tuttavia, questa persona non ha saputo indicare con esattezza gli orari di questa circostanza facendo vacillare la dichiarazione di Tavares.