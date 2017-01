Rimini: due incidenti a pochi metri e minuti l'uno dall'altro, gravi bimbo e ragazza

Due incidenti, con 13 feriti, sono accaduti in tarda mattinata a 10' l'uno dall'altro e a poche centinaia di metri di distanza nel Riminese. Il primo, alle 12.39, in via Tolemaide a Torre Pedrera: due auto si sono scontrate frontalmente. Una era guidata da una donna di 57 anni, nell'altra viaggiavano quattro ragazzi che andavano a disputare una partita di calcio a Verucchio. Da una prima ricostruzione pare che l'auto della donna abbia invaso la corsia opposta, forse per un malore. È stata lei a riportare le ferite più serie ed è stata portata all'ospedale Infermi. I ragazzi non hanno riportato gravi conseguenze ma in via precauzionale sono stati visitati anche loro. L'altro incidente alle 12.51, all'incrocio tra via Tolemaide e Statale Adriatica. Un suv diretto verso sud sull'Adriatica, secondo i primi rilievi della polizia stradale, uscendo dalla rotonda ha sbandato e si è scontrato con un'auto. Il bilancio è di otto feriti, due in codice di massima gravità: un bimbo di 10 anni e una ragazza di 16.