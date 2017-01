Maltempo: scuole chiuse domani a Urbino e Fabriano

Nevica in molte località delle Marche. Non sono interessate solo le località montane o altocollinari: una fitta nevicata sta cadendo su Macerata, mentre piove ad Ascoli Piceno e ad Ancona, dove c'è stata anche una breve spruzzata di nevischio. Non ci sono valichi o strade chiuse, né incidenti gravi o richieste di soccorso, ma un po' ovunque vigili del fuoco e mezzi di soccorso sono impegnati per auto e autoarticolati finiti di traverso a causa della neve e del ghiaccio, in particolare nel Fabrianese, ma anche a Urbino e Cagli: qui alcuni camionisti e automobilisti si sono messi in viaggio senza catene al seguito. Altri le avevano, ma non sapendo montarle si sono rivolti ai vigili del fuoco per essere aiutati. Altri interventi per automezzi finiti di traverso sono segnalati nell'entroterra del Maceratese e del Fermano. A Fermo si è tenuta una riunione operativa del Comitato per la viabilità presso la Prefettura: nell'entroterra il manto nevoso va da 5 a 10 centimetri, la viabilità provinciale è transitabile, a parte rallentamenti nei pressi di Monterubbiano. In corso gli interventi di pulizia delle strade. Molte le scuole che saranno chiuse nella giornata di domani, oltre a Fabriano e Urbino (dove è chiusa anche l'Università), hanno emesso ordinanze anche i Comuni di Amandola, Falerone, Monsampietro Morico, Montottone, Montefortino, Monfelcone Appennino, Montelparo, Smerillo.



In allegato il report della situazione neve sulle strade provinciali di Pesaro e Urbino