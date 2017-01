Strage Istanbul: il killer catturato ha confessato

Ha confessato il presunto killer di Capodanno a Istanbul catturato ieri notte dall'antiterrorismo turco, l'uzbeko Abdulkadir Masharipov. Lo ha detto il prefetto di Istanbul: le sue impronte digitali corrispondono con quelle dell'attentatore che uccise 39 persone al nightclub 'Reina'. L'uomo catturato in un blitz a Esenyurt, alla periferia europea di Istanbul. E' stato addestrato in Afghanistan e parla 4 lingue, ha detto il

prefetto, secondo cui è chiara la matrice Isis dell'attentato. Con lui fermati un iracheno e 3 donne straniere, nel suo covo armi e 197 mila dollari.

Masharipov era riuscito a fuggire, dopo la strage, fingendosi una delle vittime. Secondo la polizia turca il presunto attentatore è nato nel 1983, parla quattro lingue ed è stato addestrato in Afghanistan.