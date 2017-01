Dopo la neve, il terremoto: interrotte linee ferroviarie in Abruzzo e nelle Marche

Interrotte le tratte Sulmona, Terni e Sulmona, Avezzano

A causa della neve risultano interrotte le linee ferroviarie L'Aquila - Antrodoco e L'Aquila - Sulmona. In seguito allo sciame sismico di questa mattina sono inoltre in corso le verifiche sull'infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici di Rfi. Lo rende noto viabilità Italia.

Sempre a causa del terremoto, traffico interrotto sulle linee ferroviarie interne Civitanova Marche-Albacina e Ascoli-Porto d'Ascoli per effettuare le verifiche sulle tratte ferroviarie dopo le tre forti scosse di oggi. Lo rende noto Trenitalia.

Un treno regionale è rimasto intanto bloccato nella stazione di San Ginesio e, dato che è impossibile a causa della neve mandare sul luogo gli autobus sostitutivi, Trenitalia sta inviando una sessantina di kit di primo necessità, con bevande e generi alimentari.