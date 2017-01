Maltempo: strade principali pulite sul Titano, nessuna criticità segnalata nella notte

In molti si sono messi in marcia in anticipo, questa mattina, in Repubblica per poter arrivare a destinazione senza problemi. Le strade principali del Titano sono pulite, si circola senza problemi. Restano tratti imbiancati solo nei castelli più alti, dove sono al lavoro i mezzi rotta neve. Mezzi che hanno lavorato tutta la notte. I mezzi dell'Azienda dei lavori pubblici hanno terminato le arterie principali, resta da finire il castello di Chiesanuova, e in giornata interverranno nelle strade secondarie. La Polizia civile non ha segnalato criticità nella notte. Al momento breve tregua della neve, ma resta l'allerta meteo fino a domani.

Dopo l'emergenza neve, emergenza acqua a Pescara: il Pescara ha iniziato a esondare alle 5 circa; le golene chiuse già alle 4,30, con la situazione di allarme. Il Comune fa sapere che si registrano problemi di allagamenti in tutto il territorio comunale. Sconsigliato l'uso dell'auto. Si controllano i sottopassi. Intanto, a causa della neve 87mila utenze ancora senza luce in tutta la regione. Emergenza incendi invece attorno a Genova, dove si formano nuovi fronti di fuoco, alimentati dal forte vento. Brucia anche l'entroterra di Imperia.