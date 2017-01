Neve: chiusi diversi tratti stradali, anche casello di Cesena nord

Sono state chiuse molte strade statali e limitata la circolazione dei mezzi pesanti su diverse autostrade a causa delle abbondanti nevicate di queste ore.

In A14 a causa della chiusura della Strada Statale E45 "Orte-Cesena", si è resa necessaria la chiusura dell'uscita del casello di Cesena Nord, da entrambe le provenienze. Chiusa per neve la S.S. 4 "Salaria" tra il km 138 e il km 176, tra le province di Rieti e Ascoli Piceno. In Abruzzo, strade chiuse per neve: S.S. 5 "Tiburtina" tra il Km 135 e il Km 155 e S.S. 80 dal Km 14 al Km 36 e chiusa al Km 57 per caduta alberi; S.S. 696 tra il Km 0 ed il Km 13 (località Campo Felice). A causa di una frana, risulta chiusa la S.S. 16 al Km 474, presenti deviazioni in loco. La S.S. 260 bloccata per neve all'altezza del km 27. Nelle Marche, chiusa per neve la S.S. 78 dal km 21 al km 36 e la S.S. 81 dal km 6 al km 15. Risulta chiusa per neve anche la S.S. 257 dal km 19 al km 24. Molise: S.S. 87 dal km 119 al km 120 momentaneamente chiusa a causa di mezzi in traversati. Le difficoltà alla circolazione lungo la Strada Statale 16 "Adriatica" hanno imposto l'adozione da parte delle prefetture abruzzesi (Teramo, Pescara, Chieti) delle ordinanze di divieto alla circolazione per i mezzi superiori alle 7.5 t lungo questa arteria, in entrambi i sensi di marcia, fino alle ore 14.00. Analoghe ordinanze di limitazione sono state adottate da parte della prefettura di Ancona, Macerata, Pesaro, Fermo e Ascoli Piceno, con riferimento sempre alla SS 16 ma nella direzione da nord a sud. Anche il Prefetto di Forlì - Cesena ha adottato ordinanza di limitazione alla circolazione per i veicoli con massa superiore alle 7.5 t lungo la E45.