Rimini: 2 arresti per detenzione illegale di stupefacenti

Ieri mattina i Carabinieri di Rimini a seguito di un servizio antidroga hanno arrestato due tossicodipendenti in flagranza di reato per detenzione illegale di stupefacenti. Si tratta di una coppia originaria di Morciano, lui C.E. 34enne, con precedenti di polizia a carico e la convivente D.C.G. 26enne, incensurata. I due, controllati a bordo di una autovettura, sono stati trovati in possesso di oltre 16 gr. di eroina e un bilancino di precisione oltre ad una considerevole somma di denaro contante ritenuta dai carabinieri provento dell’attività illecita di spaccio. L’uomo è stato condannato alla pena di 4 mesi da scontare ai domiciliari, mentre la donna, condannata alla stessa pena, ha ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.