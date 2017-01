Terremoto, a Roma svuotate scuole e edifici pubblici: centinaia di persone in strada

Per precauzione e accertamenti chiusa anche la metropolitana. Campidoglio convoca riunione d'urgenza

Le nuove scosse di terremoto sono state avvertite nitidamente a Roma, dove in parecchi edifici è suonato l'allarme e tante persone si sono riversate in strada



Ancora una giornata di scosse, molte ravvicinate, avvertite distintamente a Roma. Edifici scolastici svuotati, per precauzione chiusa anche la metropolitana, per accertamenti tecnici, con navette sostitutive per chi rimaneva a piedi.

In parecchi edifici è suonato l'allarme che stava a significare abbandono rapido degli stabili: uno dei tanti palazzi dove è accaduto era in via del Tritone, in pieno centro. Un centinaio gli impiegati in strada, una scena che nella mattina è stata vissuta anche in molti altri punti della città.

Non sono mancati attimi di paura, anche se tutto è stato molto veloce.

In Campidoglio convocata d'urgenza una riunione del Centro operativo comunale. Disposte indagini per la verifica delle condizioni degli edifici pubblici e delle scuole. Le pattuglie di Roma Capitale stanno a loro volta monitorando l'intero territorio comunale.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste alle persone rimaste in strada dopo le scosse