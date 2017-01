Un anno e tre mesi a Celli da La Voce per contributi non versati

Condanna a un anno e tre mesi per Giovanni Celli, ex editore de La Voce di Romagna. La condanna è per oltre 150mila euro di ritenute d'acconto non versate: Celli pur percependo i fondi dello Stato per l'editoria, nel 2006 aveva smesso di versare le ritenute d'acconto. L'ex editore è attualmente indagato dalla Guardia di Finanza di Rimini nell'ambito dell'inchiesta Undertone, legata alla Voce di Romagna era emersa a maggio 2015, quando i giornalisti avevano reso pubblica la loro situazione e chiesto il pagamento di quasi un anno e mezzo di stipendi arretrati.