Gianni Celli condannato a 15 mesi di reclusione: farà appello

L'ex editore del quotidiano “La Voce di Romagna” Gianni Celli, condannato a un anno e tre mesi dal Tribunale di Rimini.



Omesso versamento dell'Irpef dei propri dipendenti negli anni 2009-2010: con questa accusa Gianni Celli, ex patron del quotidiano la “Voce di Romagna” è stato condannato ad un anno e tre mesi di reclusione. Celli avrebbe inizialmente ritardato i versamenti e in seguito smesso di pagarli. Il procedimento per l'omesso versamento Irpef è stato attivato su denuncia dell'Agenzia delle Entrate. Il giudice ha accolto la richiesta di condanna del Pm, mentre il difensore dell'imputato– l'avvocato Monica Cappellini - aveva chiesto l'assoluzione e ora preannuncia il ricorso in appello.

L'ex editore della Voce, indagato anche nel processo “Undertone” per bancarotta fraudolenta e malversazione ai danni dello Stato, intanto non è piu' agli arresti domiciliari ed è sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel territorio di Verucchio.



l.s.