Rimini. Scontro auto camion: due feriti

Scontro tra un'auto e un camion nella notte sulla Statale 16 all'altezza di Igea Marina. Attorno all'una i due mezzi si sono scontrati. Due i feriti un 20enne ricoverato in condizioni serie a Cesena e un 51enne portato in ospedale a Rimini per accertamenti. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza e un'auto medicalizzata oltre a personale della Polizia stradale e dei Vigili del Fuoco.