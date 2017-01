Santarcangelo: Carabinieri intervengono per sedare lite in famiglia e trovano una coltivazione di canapa indiana

I Carabinieri si sono presentati in un'abitazione di Santarcangelo di Romagna per calmare un litigio fra coniugi, ma si sono accorti di altro. In camera da letto i militari hanno infatti trovato cinque piante di canapa indiana all'interno di un contenitore, provvisto di luce artificiale e impianto di umidificazione. E da una perquisizione più approfondita sono emersi anche circa novanta grammi di infiorescenze di canapa indiana essiccate e due grammi di marijuana. L'uomo, 30enne, è stato arrestato con l'accusa coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato alla casa circondariale di Rimini.