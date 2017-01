Sisma: attivate le verifiche nelle scuole a Rimini. Nessun danno sul Titano

Attivate a Rimini, alla luce delle scosse di terremoto di ieri, le verifiche dei centri scolastici, a cominciare dai nidi. Le verifiche sono già cominciate negli asili nido comunali e via via saranno estese a tutti gli altri immobili che ospitano scuole. A San Marino il Segretario alla Cultura Podeschi ha assicurato che"Dalle verifiche effettuate non risulta nessun danno alle scuole". E sempre sul fronte scolastico. Anche oggi le scuole di alcuni comuni dell'Alta Valmarecchia resteranno chiuse per via dell'emergenza neve.