Vadim Piccione: procura riapre il caso

La Procura riapre il caso sulla morte di Vadim Piccione. Ne dà notizia il sito newsrimini. Il magistrato ha deciso di aprire un nuovo fascicolo dopo che una nuova perizia medico legale voluta dalla famiglia, esclude che il ragazzo possa essere morto per annegamento. Vadim era stato trovato senza vita nel canale del Marano a Riccione, all’alba della Notte Rosa del 2012. L’autopsia effettuata 4 anni fa non aveva dato risposte certe, visto che il corpo era in forte stato di decomposizione, a causa anche di un errore del necroforo dell’obitorio poi condannato a sei mesi per omissione di atti d’ufficio.