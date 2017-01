Bancarotta Rimini Yacht, 15 rinviati a giudizio

Quindici rinvii a giudizio e dieci proscioglimenti. Sono le decisioni del Gup Ziroldi dopo l'udienza preliminare tenuta a Bologna per la bancarotta di Rimini Yacht, societa' fondata da Giulio Lolli, tutt'ora latitante in Libia. L'ex patron aveva gia' patteggiato per i reati contestati. Tre imputati hanno invece scelto il rito abbreviato: uno stato condannato a due anni, pena sospesa. Gli altri due, assolti. Altri tre hanno patteggiato pene da un anno e quattro mesi ai due anni.