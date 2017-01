Leo Marino Poggiali assolto "una liberazione per me e per la mia famiglia"

“Una liberazione, per me e la mia famiglia. Sono stati tre anni terribili, che non augurerei a nessuno. Sono sempre stato dell'idea che la giustizia trionfi alla fine, e se anche ogni imputato dice sempre di essere innocente, io avevo la consapevolezza di esserlo davvero. Le carte parlano chiaro”.



