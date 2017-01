Rimini: albanese non rispetta l'obbligo di dimora e divieto avvicinamento all’ex consorte, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Riccione, ieri, hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti un 42 enne albanese, con domicilio nel modenese. L' uomo, nonostante l'obbligo di dimora nel comune di Modena e il divieto di avvicinarsi alla ex moglie, continuava a perseguitarla, tanto che l'A.G. ha disposto il fermo ed è stato rintracciato in un hotel di Miramare di Rimini.

Ora l'albanese si trova in carcere ai Casetti.