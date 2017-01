San Marino: in stato di fermo un albanese per tentato furto in 2 abitazioni

È in stato di fermo un albanese che avrebbe confessato di essere lui l'esecutore di due tentati furti del tardo pomeriggio di mercoledì in abitazioni del territorio. La macchina, su cui viaggiava insieme ad un altro uomo, è stata intercettata ieri dalla Gendarmeria che ha bloccato i due portandoli nella brigata di Borgo Maggiore. E' stato possibile identificare la targa straniera grazie alla videosorveglianza pubblica e a quella installata in una delle due case. Ci sarebbero anche alcuni testimoni che avrebbero confermato di avere visto l'auto ferma davanti alle abitazioni. Secondo i filmati sembra che il ladro abbia cercato di entrare aprendo le finestre con un grosso cacciavite. È senza documenti.



Valentina Antonioli