Slavina sull'hotel, salvate 8 persone ma ce ne sono altre in vita

Al momento sono 8, tra cui due bambini, le persone estratte vive dalle macerie sommerse di neve dell'hotel Rigopiano a Farindola. Ma se ce ne sono anche altri. I vigili del fuoco le hanno individuate sotto un solaio. La bambina recuperata è stata trasportata all'ospedale dell'Aquila, a differenza della donna che è già stata ricoverata a Pescara. Stanno tutti bene anche se, a quanto si apprende, le condizioni della bimba sarebbero più serie, e questo ha reso necessario il ricovero nell'ospedale del capoluogo abruzzese.



"E' stato bellissimo, non credevano ai loro occhi e ci abbracciavano", ha raccontato il vice brigadiere del soccorso alpino della guardia di finanza Marco Bini. "Il primo impatto è stato bellissimo e continuiamo a lavorare". Ma lo stesso soccorritore ha avvertito che "più di tanto non si può andare avanti perché c'è il rischio che parti della struttura possano crollare". Purtroppo per chi al momento del crollo stava fuori, secondo Bini, ci sono ben poche speranze.



Le operazioni di soccorso dei dispersi dell'hotel erano riprese a pieno regime le prime luci dell'alba. Dopo essere andate avanti per tutta la notte, seppure con numeri ridotti per il venir meno delle condizioni di sicurezza degli stessi soccorritori, da questa mattina uomini e mezzi dell'imponente macchina dei soccorsi si sono rimessi subito in moto per scavare sotto le macerie dell'hotel, con l'ausilio di mezzi aerei, in volo per controllare i rischi di altri movimenti di neve. Mentre le ruspe continuano a scavare verso il luogo del disastro, per aprire totalmente la nuova via di comunicazione al resort.



E a poche ore dal disastro infuriano le polemiche per il ritardo nei soccorsi. Nell'albergo in tanti, che erano bloccati sin dalla domenica, erano pronti a lasciare la struttura ma lo spazzaneve non è arrivato, e anche il primo allarme lanciato è stato sottovalutato. La Procura di Pescara ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.