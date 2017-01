Bobcat e turbine sammarinesi già a lavoro a L'Aquila

In provincia de L'Aquila la solidarietà è anche sammarinese. Partiti all'alba sono infatti già al lavoro i volontari di “Un sorriso per Norcia”, uomini e donne del Titano che hanno portato sul posto bobcat e turbine, e sono già all'opera. I mezzi meccanici appartengono ad alcune imprese di escavazione della Repubblica, e sono stati messi a disposizione per liberare il comune dalla neve. Domani raggiungerà le zone in emergenza un secondo gruppo di volontari, che si unirà al lavoro per tutta la giornata.