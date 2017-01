Schianto a Verona Est, in fiamme autobus con ragazzi

Sono 16 secondo le prime informazioni, le vittime dell'incidente avvenuto poco prima di mezzanotte lungo l'autostrada A4 a Verona est, che ha coinvolto un autobus di nazionalità ungherese, pare con a bordo una cinquantina di ragazzi più due autisti di ritorno dalla Francia.. Secondo una prima ricostruzione, l'autobus ha preso fuoco dopo essere finito contro un pilone dell'autostrada.



I feriti più gravi, una decina, sono stati ricoverati negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma. Una quindicina quelli meno gravi accompagnati nel nosocomio San Bonifacio e che forse potrebbero essere dimessi in giornata. Gli altri usciti indenni dall'incidente sono stati prima assistiti dal personale della polizia stradale e poi accompagnati dagli agenti in un albergo per la notte. Al momento restano aperte tutte le ipotesi sulle cause della tragedia, anche quelle legate a un cedimento del mezzo o un malore del conducente.